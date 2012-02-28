Фирменный стиль магазина

Фирменный стильЗакрыт17 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разбратотать название магазина женской одежды состоящее из двух слов. Второе из них слово style

К названию разработать макет рекламной вывески и макет календарей

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад