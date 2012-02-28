Проверить и конвертировать

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есть утвержденный дизайн фирм. стиля (аи формат) бейджик,папка,бланк,визитка,конверт,диск
нужно:
1- проверить предпечатную подготовку
2- конвертировать в сдр формат и проверить ничего ли там не перекосилось)
жду ваших предложений,сделать нужно сегодня
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