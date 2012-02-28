Проверить и конвертировать

Фирменный стильЗакрыт10 заявок200 просмотров
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есть утвержденный дизайн фирм. стиля (аи формат) бейджик,папка,бланк,визитка,конверт,диск

нужно:

1- проверить предпечатную подготовку

2- конвертировать в сдр формат и проверить ничего ли там не перекосилось)

жду ваших предложений,сделать нужно сегодня

12 лет назад
kartika
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад