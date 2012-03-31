Разработка фирменного стиля

Хочу выразить благодарность Елене, за её отклик по моему проекту, сделала все очень оперативно, с большим количеством вариантов - проявляла инициативу, и оперативно делала правки - в следствии чего - ПРЕВОСХОДНЫЙ результат в итоге, премного благодарен, обязательно продолжим сотрудничество, огромный + , рекомендую!