Разработка фирменного стиля

$250
Фирменный стильЗавершен27 заявок213 просмотров
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Требуется разработать фирменный стиль. Тематика - агенство недвижимости. Обязательно наличие портфолио, а так же интересуют сроки и ориентировочной стоимости! Приоритет цена и сроки!

12 лет назад
seregabal
Сергей 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$170
2 дня
Хочу выразить благодарность Елене, за её отклик по моему проекту, сделала все очень оперативно, с большим количеством вариантов - проявляла инициативу, и оперативно делала правки - в следствии чего - ПРЕВОСХОДНЫЙ результат в итоге, премного благодарен, обязательно продолжим сотрудничество, огромный + , рекомендую!
Превосходный заказчик! Очень легко проходило общение, задание четко поставлено, что было вдвойне приятно. Сергей - вежливый, внимательный. Оплату произвел своевременно. Советую для сотрудничества!