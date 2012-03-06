Создать фирменный стиль

Добрый день.

Требуется Аналог вот этого :

http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0F/18/989251.jpg

Только у нас еще будет диск ( CD )

Дизайн должен быть современный красивый сочный

1.Логотип

2.Лист формата А4

3.Папка для листов формата А4

4.Конверт

5.CD

ТЗ в приложении

Сроки и суммы проставляйте пожалуйста в заявках - заявки без цен рассматриваться не будут

Всем спасибо за заявки - выбрали лучшего на наш взгляд и к сожалению не самого дешевого