Нужна визитная карточка

Добрый день, коллеги.

Нужно сделать визитную карточку для интернет-проекта. Особых сложностей с ней нет, но хотелось бы чего-нибудь красивого, лаконичного, чтобы смотрелось красиво.

Вся информация в тексте, который прикреплен к письму, также прикрепил логотип.

Срок - сегодня, и чем быстрее тем лучше. По стоимости за проект максимум $10 и отзыв, а выбирать будем по примерам работы.