Нужна визитная карточка

$50
Фирменный стильЗакрыт20 заявок329 просмотров
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Добрый день, коллеги.

Нужно сделать визитную карточку для интернет-проекта. Особых сложностей с ней нет, но хотелось бы чего-нибудь красивого, лаконичного, чтобы смотрелось красиво.

Вся информация в тексте, который прикреплен к письму, также прикрепил логотип.

Срок - сегодня, и чем быстрее тем лучше. По стоимости за проект максимум $10 и отзыв, а выбирать будем по примерам работы.

12 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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