Приватный проект для Елены (Grizalina)

Дизайн фирменного стиля ( Ф.С.) для компании и торговой марки " MAXSEM ". Разрабатываемый Ф.С. должен включать в себя: - цветовую гамму ( Ц.Г.), в основе которой лежит Ц.Г. с сайта www.maxsem.com.ua ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создание логотипа и фирменого стиля.
- Похожие заказы
- $100Фирменный стиль3 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день, коллеги. Нужно сделать визитную карточку для интернет-проекта. Особых сложностей с ней нет, но хотелось бы чего-нибудь красивого, лаконичного, чтобы смотрелось красиво. Вся информация в тексте, который прикреплен к письму, также прикрепил логотип. Срок - сегодня, и ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать для европейской фирмы названия фирмы и фирменный стиль. Направления фирмы сервис по приему платежей и реклама.Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать лого и фирменный стиль для медицинского центраЗавершен12 лет назад
Добрый день. Требуется Аналог вот этого : http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0F/18/989251.jpg Только у нас еще будет диск ( CD ) Дизайн должен быть современный красивый сочный 1.Логотип 2.Лист формата А4 3.Папка для листов формата А4 4.Конверт 5.CD ТЗ в приложении Сроки и суммы проставляйте пожалуйста в заявках - ...Фирменный стиль25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется разработать фирменный стиль. Тематика - агенство недвижимости. Обязательно наличие портфолио, а так же интересуют сроки и ориентировочной стоимости! Приоритет цена и сроки!Завершен12 лет назад
есть утвержденный дизайн фирм. стиля (аи формат) бейджик,папка,бланк,визитка,конверт,диск нужно: 1- проверить предпечатную подготовку 2- конвертировать в сдр формат и проверить ничего ли там не перекосилось) жду ваших предложений,сделать нужно сегодняФирменный стиль10 заявокЗакрыт12 лет назад
Разбратотать название магазина женской одежды состоящее из двух слов. Второе из них слово style К названию разработать макет рекламной вывески и макет календарейФирменный стиль17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо разработать фирменный бланк (А4) и визитку. Логотип во вложении (без надписи "медицинское оборудование"). Компания - ООО "ДезМедСан". Сайт: www.dezmedsan.ru Занимается торговлей медицинского оборудования (утилизационное оборудование), услуги - не главное направление. Помимо лого на визитке и бланке обязательно должен ...Завершен12 лет назад
- $300
Здравствуйте! Мне необходимо разработать фирменный стиль для небольшой ювелирной мастерской. В фирменный стиль входит: 1. Логотип 2. Визитки (двухсторонние) 3. Сертификат 4. Каталог (1 разворот А4) 5. Буклет (А4 пополам) 2 вида 6. Простой бланк ...Фирменный стиль39 заявокЗакрыт12 лет назад