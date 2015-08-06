ZinG

Евгений Заранок ZinG

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать 2 логотипа.
Спасибо!
Все хорошо
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Аудит сайта.
Отличный заказчик, продолжаем сотрудничество
Рекомендую! все отлично!
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Выгрузить РК из эксель в Директ.
Отличный заказчик, рекомендую!
Все отлично! Будем работать!
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Аудит сайта, юзабилити.
Евгений отличный заказчик. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!!!
Все отлично! Анатолий молодец.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
9 баллов
9 лет назад
Landing page
Сотрудничество закончилось не совсем так, как хотелось и планировалось, но в целом, работа прошло успешно. Евгений - порядочный заказчик, рекомендую всем.
Рекомендую! Работы выполнены четко и в срок.
Ответный отзыв