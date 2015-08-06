Ищем специалиста для настройки и сопровождения рекламной компании в Инстаграм. Для увеличения клиентской базы аккаунта. Опыт в бьюти сфере или продвижения перманентного макияжа, наращивания ресниц, лазерной депиляции приветствуются! Желательно Питер, для личной встречи. Плотное сотрудничество ...
- Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать проект каркасного дома АР и КР. Пришлите пожалуйста примеры и стоимость своих работ.Архитектура зданий5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать небольшой сайт для строительной фирмы на Tilda. Страниц на 5-7. Главная как лендинг на 5 разделов. Так же каталог проектов 80 шт. Каталог могу добавить сам, нужно только сделать карточку проекта.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать два логотипа: 1) Строительная фирма 2) Салон красотыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Надо нарисовать проекты бань. 6 штук. Для каждого проекта 4 картинки. 2 картинки с видом с разных сторон. Одна картинка в разрезе. План бани.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Аудит сайта. комлекстный: технический, сео, юзабилити www.domvspb.ruЗавершен7 лет назад
Загрузить готовую РК из эксель в Директ. Настроить.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Нужно сделать небольшой сайт на [url=https://www.weblancer.net/projects/729088.html]Wordpress[/url]. Основные элементы дизайна есть. Присылайте примеры своих работ. Исполнитель желательно из Спб.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно провести аудит сайта и повысить конверсию. Проверить тексты, дизайн, структуру сайта.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать Landing page. Тема Строительство. От вас нужно: стоимость, сроки, примеры ваших работ!Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Два баннера на сайт, размер баннера 1000х240. Текс + рисунок. Задание несложное, нужно сделать быстро!Баннеры25 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужнет опытный специалист для настройки и ведения компании. Желательно с пояснениями. Сайт в топе по ключевым запросам, подробности в личку. Тема: загородное строительство. Общения в Скайпе или в живую в Спб.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
создание логотипа и фирменого стиля.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Нужно разработать и нарисовать новый 3d дизайн примерно 30-ти проектов домов. Примеры старого и нового дизайна можно посмотреть в моем портфолио https://www.weblancer.net/users/ZinG/portfolio/?category_id=12 Мне нужно знать сроки, стоимость и видеть ваши работы.3D-графика40 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвижение сайта www.domvspb.ruПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Продвижение сайта www.domvspb.ruЗавершен14 лет назад
Нужно продвинуть и оптимизировать сайт http://www.doma-bani-bitovki.ru в данный момент остановился на этих ключевых словах: строительство бани строительство бань проект бани проекты бань строительство деревянных домов строительство дачных домов бани изи бруса проекты деревяных домов брусовые дома дома из бруса Нужен ТОП10 Гугла и Яндекса. Основная регион работы ...Завершен15 лет назад
Есть сайт www.blocks.ru нужно продвинуть: Модульные здания Металлические бытовки Мобильные здания Продажа бытовок Вагончик строительный Блок модуль Вагон бытовки нужна первая страница поисковиков. Ранее оптимизацией занимались. Указывайте цену и сроки.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт15 лет назад