Фирменный стиль торговой марки "MAXSEM"

Дизайн фирменного стиля ( Ф.С.) для компании и торговой марки " MAXSEM ".

Разрабатываемый Ф.С. должен включать в себя:

- цветовую гамму ( Ц.Г.), в основе которой лежит Ц.Г. с сайта www.maxsem.com.ua и Ц.Г. с уже существующего

логотипа ( его можно увидеть на сайте www.maxsem.pl ).

- логотип, в основе которого лежит уже существующий логотип .

- фирменный знак ( желательно созвучен роду деятельности).

Фирменный стиль будет исспользован для: дизайна сайта, интернет-магазина, каталогов, визиток, плакатов,

фирменных бланков, витрины магазина, цветовой рекламы.

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