Фирменный стиль торговой марки "MAXSEM"

$100
Фирменный стильЗакрыт18 заявок257 просмотров
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Дизайн фирменного стиля ( Ф.С.) для компании и торговой марки " MAXSEM ".

Разрабатываемый Ф.С. должен включать в себя:

- цветовую гамму ( Ц.Г.), в основе которой лежит Ц.Г. с сайта www.maxsem.com.ua и Ц.Г. с уже существующего

логотипа ( его можно увидеть на сайте www.maxsem.pl ).

- логотип, в основе которого лежит уже существующий логотип .

- фирменный знак ( желательно созвучен роду деятельности).

Фирменный стиль будет исспользован для: дизайна сайта, интернет-магазина, каталогов, визиток, плакатов,

фирменных бланков, витрины магазина, цветовой рекламы.

За дополнительной информацией обращайтесь в личку.

12 лет назад
pro100off
Вячеслав 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$150
4 дня
Взявшись за работу: Фирменный стиль и взяв предоплату 50$ человек перестал выходить на связь, на телефонные звонки не реагирует, на личные сообщения также. На просьбу выполнить взятые на себя обязательства или вернуть предоплату тишина. Все сроки выполнения работы прошли. Крайне непорядочно по отношению к заказчику. Хотя о себе: "Я всегда очень внимательна к советам заказчика. Я всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчика. Но проекты, которые я выполняю для Вас- это мое лицо и я не хочу его терять." Надеюсь хотя бы здесь услышать аргументированный ответ.
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$70
2 дня
FORGETMINOT
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
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