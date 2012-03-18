Фирменный стиль

Фирменный стильЗакрыт29 заявок245 просмотров
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Требуется создание графической и цветовой концепции оформления и разработка собственно элементов самого фирменного стиля:

фирменных бланков,

визиток,

буклета

вывески,

макетов рекламных акций.

12 лет назад
Maria_Chernous
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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