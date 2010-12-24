Создание сайта на друпал

Техническое задание на проект

Сайт ориентирован на сео-оптимизаторов. Основная задача – позволить выполнять оптимизаторам следующие действия (за деньги или бесплатно):

- проверка проиндексированности страниц в индексе Яндекса.

- проверка наличия ссылок на странице в индексе Яндекса.

- проверка позиций сайта в ПС Яндекс

- проверка текста на уникальность.

Необходимо реализовать следующие возможности.

Для зарегистрированных пользователей:

- Добавить в профиль поле на счету (USD)

- Возможность пополнят баланс вебмани, liqpay, robotxchanger, plati.ru

(этот пункт можно исключить при неумении работать с платежными системами)

- Возможность выбрать любое из вышеперечисленных заданий для выполнения за деньги (подробнее, что такое каждое из заданий см. ниже)

Для незарегистрированного пользователя:

-Возможность выполнения тестового задания с ограничением на количество запросов

Для Администратора:

- Возможность менять цену за проверку одной позиции по каждому типу задания. (от 0,0000001USD)

- Возможность менять количество тестовых запросов доступных для незарег-ных пользователей.

Внешний вид сайта.

Графическое решение портала должно соответствовать современным тенденциям web-дизайна и должно быть ориентировано на основную аудиторию портала –сео-оптимизаторов. Должна соблюдаться четкая и понятная система навигации. Цветовая гамма портала – яркие и насыщенные цвета.

За базовое разрешение экрана пользователя принимается значение в 1024х768 точек.

Слева должно быть создано меню, где кроме стандартного блока регистрации пользователя и его элементов управления регистрационных данных, счетом и т.п. должны присутствовать 4 выполняемые задачи:

- проверка проиндексированности страниц в индексе Яндекса.

- проверка наличия ссылок на странице в индексе Яндекса.

- проверка позиций сайта в ПС Яндекс

- проверка текста на уникальность.

Подробнее о задачах

- проверка проиндексированности страниц в индексе Яндекса.

На отдельной странице отображается информация о формате вводимых данных, об условиях проверки и стоимость проверки одной ссылки.

Для пользователя доступна форма для загрузки файла формата .csv

Доступно поле для ввода email-а куда отправить результат после проверки. По умолчанию это email зарег-го пользователя.

Доступен чекбокс:

- разовая проверка

- перепроверять после каждого апа Яндекса.

Кнопка добавить задание.

После нажатия на кнопку добавить, должны быть проверены вводимые данные на корректность. В случае корректных данных должно появиться сообщение, что данные добавлены корректно. В базу данных в отдельную таблицу task должны занестись следующие данные:

Id задания, тип задания (1-4), id пользователя, email, тип проверки (1 – разовая, 2 – после каждого апа), дата и время добавления задания, имя файла с заданием, статус выполнения задания (0 – не выполнено)

- проверка наличия ссылок на странице в индексе Яндекса.

То же самое, только тип задания – 2

- проверка позиций сайта в ПС Яндекс

То же самое, только тип задания – 3

- проверка текста на уникальность.

То же самое, только тип задания – 4

Тип файла не csv, а txt

тип проверки – только 1 – разовая

остальное обговорим в скайпе. От Вас нужно примерные сроки и цену.