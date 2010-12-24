Необходима помощь по Джумле в нескольких вопросах - например, проблемы с установкой некоторых расширений.
Создание сайта на друпал
Создание сайта на друпал
Техническое задание на проект
Сайт ориентирован на сео-оптимизаторов. Основная задача – позволить выполнять оптимизаторам следующие действия (за деньги или бесплатно):
- проверка проиндексированности страниц в индексе Яндекса.
- проверка наличия ссылок на странице в индексе Яндекса.
- проверка позиций сайта в ПС Яндекс
- проверка текста на уникальность.
Необходимо реализовать следующие возможности.
Для зарегистрированных пользователей:
- Добавить в профиль поле на счету (USD)
- Возможность пополнят баланс вебмани, liqpay, robotxchanger, plati.ru
(этот пункт можно исключить при неумении работать с платежными системами)
- Возможность выбрать любое из вышеперечисленных заданий для выполнения за деньги (подробнее, что такое каждое из заданий см. ниже)
Для незарегистрированного пользователя:
-Возможность выполнения тестового задания с ограничением на количество запросов
Для Администратора:
- Возможность менять цену за проверку одной позиции по каждому типу задания. (от 0,0000001USD)
- Возможность менять количество тестовых запросов доступных для незарег-ных пользователей.
Внешний вид сайта.
Графическое решение портала должно соответствовать современным тенденциям web-дизайна и должно быть ориентировано на основную аудиторию портала –сео-оптимизаторов. Должна соблюдаться четкая и понятная система навигации. Цветовая гамма портала – яркие и насыщенные цвета.
За базовое разрешение экрана пользователя принимается значение в 1024х768 точек.
Слева должно быть создано меню, где кроме стандартного блока регистрации пользователя и его элементов управления регистрационных данных, счетом и т.п. должны присутствовать 4 выполняемые задачи:
- проверка проиндексированности страниц в индексе Яндекса.
- проверка наличия ссылок на странице в индексе Яндекса.
- проверка позиций сайта в ПС Яндекс
- проверка текста на уникальность.
Подробнее о задачах
- проверка проиндексированности страниц в индексе Яндекса.
На отдельной странице отображается информация о формате вводимых данных, об условиях проверки и стоимость проверки одной ссылки.
Для пользователя доступна форма для загрузки файла формата .csv
Доступно поле для ввода email-а куда отправить результат после проверки. По умолчанию это email зарег-го пользователя.
Доступен чекбокс:
- разовая проверка
- перепроверять после каждого апа Яндекса.
Кнопка добавить задание.
После нажатия на кнопку добавить, должны быть проверены вводимые данные на корректность. В случае корректных данных должно появиться сообщение, что данные добавлены корректно. В базу данных в отдельную таблицу task должны занестись следующие данные:
Id задания, тип задания (1-4), id пользователя, email, тип проверки (1 – разовая, 2 – после каждого апа), дата и время добавления задания, имя файла с заданием, статус выполнения задания (0 – не выполнено)
- проверка наличия ссылок на странице в индексе Яндекса.
То же самое, только тип задания – 2
- проверка позиций сайта в ПС Яндекс
То же самое, только тип задания – 3
- проверка текста на уникальность.
То же самое, только тип задания – 4
Тип файла не csv, а txt
тип проверки – только 1 – разовая
остальное обговорим в скайпе. От Вас нужно примерные сроки и цену.
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