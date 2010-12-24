Настроить тему Word Press

Доброго дня уважаемые фрилансеры.

1. Есть тема (см. приложение).

2. Её нужно настроить под ТЗ(см. приложение).

3. Нужно научить меня писать новости, устанавливать баннеры и т.д.

4. Нужно будет готовый сайт загрузить на мой хостинг.

Оплата, перед переносом сайта на мой хост.

Пишите ваши предложения по цене.