Установить шаблон на бесплатную CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок219 просмотров

Установить даный шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/24875.html

на любую бесплатную cms.

требования к cms :

- размещение статей с любым количеством фотографий, на всю ширину колонки

HTML
14 лет назад
amigo33
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров