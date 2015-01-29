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Николай
amigo33
amigo33
44 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Олександр
asht
50 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
$450
10 баллов
10 лет назад
Обработка прайс листов, и постановка на склад товара для 1С.
1С
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
1С-программирование
1 отзыв
$20/час
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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