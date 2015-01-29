amigo33

Николай amigo33

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

asht
50 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$450
10 баллов
10 лет назад
Обработка прайс листов, и постановка на склад товара для 1С.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
1С-программирование
1 отзыв
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга