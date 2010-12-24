Интеграция верстки с MODX – постоянные заказы

Требуется PHP программист с опытом работы с системой управления MODx, желательно владеющий AJAX в MODx. Постоянные заказы, сдельная оплата труда!

В качестве примера проекта прикрепил к объявлению техническое задание на создание сайта.

У нас есть постоянные подобные заказы, и сайты в принципе одинаковые по функционалу. Поэтому если мы сможем договориться о долговременном сотрудничестве вам проще будет сделать типовую сборку, в которой будут уже все необходимые страницы, чанки, модули и т.д.

Предложения должны содержать:

— Ссылки на разработанные сайты на MODX;

— Средняя стоимость работы;

— Срок исполнения по среднему сайту;

— Желаемая форма оплаты.

Просьба высылать предложения только фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ, а не студий или команды. Просьба отвечать напрямую в проект.