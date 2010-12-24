Необходима помощь по Джумле в нескольких вопросах - например, проблемы с установкой некоторых расширений.
Интеграция верстки с MODX – постоянные заказы
Требуется PHP программист с опытом работы с системой управления MODx, желательно владеющий AJAX в MODx. Постоянные заказы, сдельная оплата труда!
В качестве примера проекта прикрепил к объявлению техническое задание на создание сайта.
У нас есть постоянные подобные заказы, и сайты в принципе одинаковые по функционалу. Поэтому если мы сможем договориться о долговременном сотрудничестве вам проще будет сделать типовую сборку, в которой будут уже все необходимые страницы, чанки, модули и т.д.
Предложения должны содержать:
— Ссылки на разработанные сайты на MODX;
— Средняя стоимость работы;
— Срок исполнения по среднему сайту;
— Желаемая форма оплаты.
Просьба высылать предложения только фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ, а не студий или команды. Просьба отвечать напрямую в проект.
Заявки фрилансеров
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