Добрый день, нужно сверстанный сайт надеть на Joomla или другой CMS (выбор обосновать) Дизайн сайта - главная и страница с просмотром фотографий Ориентир по сроку и бюджету - 4-8 часов и ...
Установить и поправить шаблон Joomla + объяснить
Нужно сделать сайт на шаблоне джумлы - скрыть некоторые блоки, разместить лого, все это настроить и запустить на хостинге.
Проект уже начат предыдущим исполнителем, но не доделан.
У хостера шаблон уже протестирован. Сеголня должен быть привязан домен к нему.
Фактически нужно подготовить шаблон для наполнения, наполнить тестово одну страничку и объяснить как наполнять остальные.
Делать предполагается в джумле 1,5.
Сделать нужно сегоня-завтра.
Оплат в рублях на R-кошелек или счет в банке.
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