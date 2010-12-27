Установить и поправить шаблон Joomla + объяснить

Нужно сделать сайт на шаблоне джумлы - скрыть некоторые блоки, разместить лого, все это настроить и запустить на хостинге.

Проект уже начат предыдущим исполнителем, но не доделан.

У хостера шаблон уже протестирован. Сеголня должен быть привязан домен к нему.

Фактически нужно подготовить шаблон для наполнения, наполнить тестово одну страничку и объяснить как наполнять остальные.

Делать предполагается в джумле 1,5.

Сделать нужно сегоня-завтра.

Оплат в рублях на R-кошелек или счет в банке.