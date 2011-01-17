Сделать тему для Drupal 6.хх

Верстать тему для Друпала.

Я знаю насколько удобно пользоваться Друпалом. Мне нравиться, что можно наращивать функциональность установкой модулей. Вот я и хочу использовать так же как и сейчас друпал, но уже с собственной темой. Чтобы я мог свою тему выбрать в настройках тем и продолжать его юзать далее так же как и с обычной Garland.

Валидная, кроссбраузерная верстка, стили в CSS, DOM элементы в html, анимация в JS

Дизайн есть в PSD.