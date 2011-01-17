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Сделать тему для Drupal 6.хх
Верстать тему для Друпала.
Я знаю насколько удобно пользоваться Друпалом. Мне нравиться, что можно наращивать функциональность установкой модулей. Вот я и хочу использовать так же как и сейчас друпал, но уже с собственной темой. Чтобы я мог свою тему выбрать в настройках тем и продолжать его юзать далее так же как и с обычной Garland.
Валидная, кроссбраузерная верстка, стили в CSS, DOM элементы в html, анимация в JS
Дизайн есть в PSD.
Выбранный исполнитель
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