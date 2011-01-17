Сделать тему для Drupal 6.хх

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок151 просмотр

Верстать тему для Друпала.

Я знаю насколько удобно пользоваться Друпалом. Мне нравиться, что можно наращивать функциональность установкой модулей. Вот я и хочу использовать так же как и сейчас друпал, но уже с собственной темой. Чтобы я мог свою тему выбрать в настройках тем и продолжать его юзать далее так же как и с обычной Garland.

Валидная, кроссбраузерная верстка, стили в CSS, DOM элементы в html, анимация в JS

Дизайн есть в PSD.

CSSDrupalHTMLJavaScript
14 лет назад
andrey-kulagin
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mc-petry
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, оплата во время без задержек, только немного не хватает интерактивности :)

Заявки фрилансеров

mc-petry
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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