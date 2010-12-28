Перекинуть хтмл сайт на WP или drupal/joomla

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок227 просмотров

Проект для начинающего веб-мастера

Перекинуть хтмл сайт (6 страниц) на WP или drupal/joomla с дальнейшей поддержкой и доработкой по необходимости...

DrupalJoomlaWordPress
14 лет назад
delomaster
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров