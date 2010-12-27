Необходимо создать сайт-портал "базу знаний/опыта"

Под данные потребности необходима CMS или собственные разработки:

2.1. Описание: "Портал" – база знаний для предприятий участников внешней торговли. Сборник актуальной и постоянно обновляющейся информации по внешнеэкономической деятельности предприятий РФ и иностранных контрагентов.

2.2. Основным назначением Сайта является накопление знаний и опыта полученных в ходе внешнеэкономических сделок между предприятиями.

2.3. Целью создания Сайта является обмен информацией между предприятиями участниками внешней торговли.

Необходимый функционал, в моем понимании:

1. На сайте должна быть организована возможность создания так называемых "карт ума" или "интеллект-карт". (не знаю насколько это вообще возможно, но функции должны быть очень приближены к проекту thebrain (http://webbrain.com/brainpage/brain/0CC9DF59-F3B2-D780-8DCE-836CD2495E14)

Что то подобное я полагаю можно организовать посредством drupal а именно компонентом GraphMind, хотя возможно я ошибаюсь.

2. Возможность пользователям рисовать цепочки бизнесс процессов.

3. На сайте должны быть организованны текстовые комментарии.

4. На сайте должны быть организованы закачка и отображение файлов (word, exel, pdf, jpg).

5. На сайте должны быть организованно разделение по категориям (импорт товаров, экспорт товаров, международные перевозки, разрешительные документы и тд...)

6. + стандартные для большинства CMS каталоги компаний, каталоги статей, новостные ленты

Возможно кто работал над подобными проектами и подскажет еще какие либо инструменты можно применить/объединить, так как полную картину того что должно получиться я могу представить только в виде описания проекта thebrain (http://www.compress.ru/Article.aspx?id=10212) с упором на данные по внешней торговле.