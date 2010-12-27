Здравствуйте! Нужно сверстать шаблон на Joomla 1.5.x Сроки 1-2дня. Вид шаблона - во вложении http://files.mail.ru/ORW7O4?t=1. Жду ваших предложений.
Необходимо создать сайт-портал "базу знаний/опыта"
Под данные потребности необходима CMS или собственные разработки:
2.1. Описание: "Портал" – база знаний для предприятий участников внешней торговли. Сборник актуальной и постоянно обновляющейся информации по внешнеэкономической деятельности предприятий РФ и иностранных контрагентов.
2.2. Основным назначением Сайта является накопление знаний и опыта полученных в ходе внешнеэкономических сделок между предприятиями.
2.3. Целью создания Сайта является обмен информацией между предприятиями участниками внешней торговли.
Необходимый функционал, в моем понимании:
1. На сайте должна быть организована возможность создания так называемых "карт ума" или "интеллект-карт". (не знаю насколько это вообще возможно, но функции должны быть очень приближены к проекту thebrain (http://webbrain.com/brainpage/brain/0CC9DF59-F3B2-D780-8DCE-836CD2495E14)
Что то подобное я полагаю можно организовать посредством drupal а именно компонентом GraphMind, хотя возможно я ошибаюсь.
2. Возможность пользователям рисовать цепочки бизнесс процессов.
3. На сайте должны быть организованны текстовые комментарии.
4. На сайте должны быть организованы закачка и отображение файлов (word, exel, pdf, jpg).
5. На сайте должны быть организованно разделение по категориям (импорт товаров, экспорт товаров, международные перевозки, разрешительные документы и тд...)
6. + стандартные для большинства CMS каталоги компаний, каталоги статей, новостные ленты
Возможно кто работал над подобными проектами и подскажет еще какие либо инструменты можно применить/объединить, так как полную картину того что должно получиться я могу представить только в виде описания проекта thebrain (http://www.compress.ru/Article.aspx?id=10212) с упором на данные по внешней торговле.
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