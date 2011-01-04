Добрый день, есть сайт на wordpress (www.imexp.ru), необходимо: 1. Оптимизировать с целью увеличения скорости загрузки страниц. 2. Обновить внешний вид/дизайн с упором на юзабилити. 3. Оптимизировать для ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Есть необходимость организации доступа к базам данных через интернет сайт. Что то наподобие: http://www.infomozaika.ru/index.php. С уважением.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
В принципе тут все стандартно: 1. Каталог автомобилей с возможностью добавления в него пользователям информации. (500-1000 автомобилей) 2. Каталог запасных частей с возможностью добавления пользователями. (2500-10000 запасных частей) 3. + ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Под данные потребности необходима CMS или собственные разработки: 2.1. Описание: "Портал" – база знаний для предприятий участников внешней торговли. Сборник актуальной и постоянно обновляющейся информации по внешнеэкономической деятельности предприятий РФ и иностранных ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад