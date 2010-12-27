Повторно. Всем Фрилансерам .Доброго времени суток. К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел. Тематика проэкта в расширенном ТЗ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы ...
Создание площадки по продаже аварийных автомобилей
В принципе тут все стандартно:
1. Каталог автомобилей с возможностью добавления в него пользователям информации. (500-1000 автомобилей)
2. Каталог запасных частей с возможностью добавления пользователями. (2500-10000 запасных частей)
3. + стандартные для большинства CMS каталоги компаний, каталоги статей, новостные ленты.....
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