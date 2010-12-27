Необходимо создание сайта визитки на Actionscript 3-4 версии или на убийце флеша, там же организовать каталог через xml, подключить форум. ну и может еще что по мелочам. Ваши предложения и цены пишите здесь, вопросы в ...
Разработка интернет-магазина
Приветствую.
Нужно разработать интернет магазин, дизайн будет предоставлен, по дизайну и функциональности аналог http://blockartopt.ru/
За исключением регистрации и входа на сайт, достаточно просто корзины, отправка заказа на e-mail администратору, системы оплаты не нужны.
Еще из особенностей:
Разные параметры у разных групп товаров, простые текстовые поля.
Простой фильтр категорий\производителей.
В остальном все практически как на примере.
Желательно разработать на HostCMS, но выслушаю и ваши варианты, самописные движки и движки о которых никто не слышал - не интересуют.
Нужна цена и сроки, нужен фриласнсер разработчик. Веб-студии, группы фрилансеров - не интересуют. Все предложения в этот проект.
Буду рад долгосрочному сотрудничеству по подобным проектам и жду адекватных цен.
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