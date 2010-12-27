Разработка интернет-магазина

Приветствую.

Нужно разработать интернет магазин, дизайн будет предоставлен, по дизайну и функциональности аналог http://blockartopt.ru/

За исключением регистрации и входа на сайт, достаточно просто корзины, отправка заказа на e-mail администратору, системы оплаты не нужны.

Еще из особенностей:

Разные параметры у разных групп товаров, простые текстовые поля.

Простой фильтр категорий\производителей.

В остальном все практически как на примере.

Желательно разработать на HostCMS, но выслушаю и ваши варианты, самописные движки и движки о которых никто не слышал - не интересуют.

Нужна цена и сроки, нужен фриласнсер разработчик. Веб-студии, группы фрилансеров - не интересуют. Все предложения в этот проект.

Буду рад долгосрочному сотрудничеству по подобным проектам и жду адекватных цен.