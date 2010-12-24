Создать аналог зарубежного сайта

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Закрыт13 заявок240 просмотров

Необходимо создать сайт - копию ресурса www.etsy.com (это и есть ТЗ)

Копию в том смысле, что основные разделы, функционал, интерактивные и визуальные опции - все такие же нужны.

Индивидуальные аккаунты пользователей с возможностью общения, оплаты подарков.

Персональный блог каждого пользователя.

Такая же удобная галерея изображений конкретного товара.

Движок полностью идентичный нужен.

Необходимы разработчики для долгосрочного сотрудничества, а не только для запуска проекта.

Но здесь прошу указывать цену за разработку всего необходимого, отладку, запуск, привязку к домену (уже имеется)

Прошу пользоваться умной терминологией по минимуму, т.к. я не программист:)

Понятно, что вопросов возникает много, поэтому первее всего изучите ресурс etsy.com) Нужен абсолютнейший аналог только для русскоговорящей аудитории.

14 лет назад
spb-alstar
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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