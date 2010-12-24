Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...
Создать аналог зарубежного сайта
Необходимо создать сайт - копию ресурса www.etsy.com (это и есть ТЗ)
Копию в том смысле, что основные разделы, функционал, интерактивные и визуальные опции - все такие же нужны.
Индивидуальные аккаунты пользователей с возможностью общения, оплаты подарков.
Персональный блог каждого пользователя.
Такая же удобная галерея изображений конкретного товара.
Движок полностью идентичный нужен.
Необходимы разработчики для долгосрочного сотрудничества, а не только для запуска проекта.
Но здесь прошу указывать цену за разработку всего необходимого, отладку, запуск, привязку к домену (уже имеется)
Прошу пользоваться умной терминологией по минимуму, т.к. я не программист:)
Понятно, что вопросов возникает много, поэтому первее всего изучите ресурс etsy.com) Нужен абсолютнейший аналог только для русскоговорящей аудитории.
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