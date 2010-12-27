Создать сайт на флеше

Необходимо создание сайта визитки на Actionscript 3-4 версии или на убийце флеша, там же организовать каталог через xml, подключить форум. ну и может еще что по мелочам. Ваши предложения и цены пишите здесь, вопросы в личку. Просьба на ICQ и т.д. не писать