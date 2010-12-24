P2Р обменник

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Требуется создать p2p обменник электронных валют

WebMoney

Яндекс.Деньги

и другие валюты. Эти две - основные.

Что хотелось бы видеть:

Основной функционал, с которым будет возможность проводить операции обмена:

-CMS

-личный кабинет

-внутренний счет на каждую валюту (WMU, WMR, WMZ, WMB, WMY, Я.Д)

-обмен (внутри сервиса)

Возможность в ходе развития проекта безболезненно добавлять новые модули к CMS (валюты, операции по вводу средств и пр.) существенна. Также требуется уделить максимальное внимание юзабилити.

В заявках обязательно указывайте стоимость (примерно можно оценить по уже написанному), опыт работы с электронными платежными системами, ваше видение реализации проекта. После реализации проекта, я должен иметь возможность рассчитывать на постоянное сотрудничество, по договору найма с окладом, либо привлекать на разовые работы по апгрейду сайта(зависит от места проживания исполнителя). Оплата - WMR.

Заявки скрыты.

С интересным мне исполнителем я свяжусь сам.

14 лет назад
BillyBoy
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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