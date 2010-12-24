Веб каталог-магазин товаров с нуля под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок219 просмотров

Требуется онлайн каталог, веб-магазин – функционал стандартный: добавление, просмотр и выбор товара, оплата, личный кабинет, желательно популярный движок без критических модификаций.

Важно – требуется настройка и тест основных РУССКИХ платежных систем – WM, Yandex деньги другие так же приветствуются.

Самая творческая часть работы – консультация по платежным системам, вывод денег в русские и европейские банки, перевод между платежными системами – WM-PayPal-Visa.

14 лет назад
yanson316
Пинский 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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