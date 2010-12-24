Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...
Веб каталог-магазин товаров с нуля под ключ
Требуется онлайн каталог, веб-магазин – функционал стандартный: добавление, просмотр и выбор товара, оплата, личный кабинет, желательно популярный движок без критических модификаций.
Важно – требуется настройка и тест основных РУССКИХ платежных систем – WM, Yandex деньги другие так же приветствуются.
Самая творческая часть работы – консультация по платежным системам, вывод денег в русские и европейские банки, перевод между платежными системами – WM-PayPal-Visa.
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