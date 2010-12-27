Создание сайта по шаблону.

Здравствуйте. Требуется начинающий web дизайнер для создания сайта.

Сайт используется в учебных целях так что требования минимальны.

Нужно найти красивый шаблон, и вставить в него контент который я предоставлю.

Также требуется написать краткую пояснительную записку пример которой тоже я предоставлю.

Сдать проект нужно завтра днем.

Приоритет отдам наименьшей цене.

----------------

С уважением, Бардин Павел