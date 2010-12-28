Срочно: Страница добавления отзывов Joomla

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Надо сделать страницу добавления отзывов на джумла.

На ней должны быть отзывы пользователей и форма добавления отзывов которые бы публиковались сразу при их добавлении. Причем форма добавления отзывов была бы видна только зарегистрированным. Другие бы видели надпись "Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи".

ВЕРСТАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО, только функционал.

Нужно сделать как можно быстрее.

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14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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