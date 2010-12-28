Проект для начинающего веб-мастера Перекинуть хтмл сайт (6 страниц) на WP или drupal/joomla с дальнейшей поддержкой и доработкой по необходимости...
Срочно: Страница добавления отзывов Joomla
Надо сделать страницу добавления отзывов на джумла.
На ней должны быть отзывы пользователей и форма добавления отзывов которые бы публиковались сразу при их добавлении. Причем форма добавления отзывов была бы видна только зарегистрированным. Другие бы видели надпись "Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи".
ВЕРСТАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО, только функционал.
Нужно сделать как можно быстрее.
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