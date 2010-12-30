Отредактировать Joomla шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки154 просмотра

Не большая работа для Joomla-мастера.

Имеется шаблон, который нужно не много изменить и найти файл CSS в котором его можно отредактировать по цвету. И так же добавить эффект легкого затемнения на пункты меню при наводе на него мышки.

В 1.jpeg наглядно нарисовано, также выкладываю сам шаблон. Сайт http://leaderhost.kz/

Проверить шаблон на правильное отображение во всех распостранненных браузерах

CSSJoomla
14 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и качественно, 10 баллов!
Приятно было работать с Сергеем - ТЗ поставлено четко и ясно. Надеюсь, в дальнейшем еще будем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад