Отредактировать Joomla шаблон

Не большая работа для Joomla-мастера.

Имеется шаблон, который нужно не много изменить и найти файл CSS в котором его можно отредактировать по цвету. И так же добавить эффект легкого затемнения на пункты меню при наводе на него мышки.

В 1.jpeg наглядно нарисовано, также выкладываю сам шаблон. Сайт http://leaderhost.kz/

Проверить шаблон на правильное отображение во всех распостранненных браузерах