Нужно убрать из шаблона пару баннеров, отключить систему оплаты через веб-ассист. Сегодня.
Улучшить магазин на Joomla 1.5
ЦМС Joomla 1.5
Компонент Virtuemart 1.1.6
• Сделать чтобы модуль mod_virtuemart_cart не показывался бы при оформлении заказа. Он должен показываться только в разделе интернет магазина.
• В виртумарте в детализации заказов, вместо столбца Артикул добавить столбец Результат в котором как в цене товара можно было бы вписать текст, кнопка обновить должна быть на аяксе без перезагрузки страницы. См приложенный файл 02.png
o Сделать страницу на которой была бы таблица с выводом этих результатов. Вида: Название товара | Результат. Внизу добавить кнопку Назад.
Корзина с товарами
• Добавить кнопку Назад которая будет вести на прошлую страницу
Страница подтверждения заказа
• Нету надписи Вы собираетесь приобрести 7 товаров.
Страница совершенного заказа
• Сделать чтобы показывалась информация из выбранной платежной системы. Информация берется из Дополнительная информация по платежу в настройках платежных систем в Виртумарте.
Страница заказов (http://mf.users.ru/View-your-account-details.html)
• Вывести все поля по заказам которые изображены на приложенном файле.
Страница со списком товаров
• Убрать ограничение на количество занков в названии товара. Ограничение глобальное и должно будет повлиять на все страницы оформления и заказа товаров и на заказы в лк.
• Добавить оплату через робокассу (инструкция в помощь http://joomla-support.ru/archive/index.php/t-6523.html)
• Установить настроить компонент комментариев и создать страницу с комментариями и формой добавления комментариев. Форма добавления должна быть видна только зарегистрированным пользователям. (компонеты тут http://ext.joom.ru/comments-2.html)
Оплата WebMoney или Yandex деньги.
Файлы картинок только для ознакомления, верстать их не надо (это будет делать верстальщик) надо только вывести информацию.
Выбранный исполнитель
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