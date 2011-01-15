Улучшить магазин на Joomla 1.5

ЦМС Joomla 1.5

Компонент Virtuemart 1.1.6

• Сделать чтобы модуль mod_virtuemart_cart не показывался бы при оформлении заказа. Он должен показываться только в разделе интернет магазина.

• В виртумарте в детализации заказов, вместо столбца Артикул добавить столбец Результат в котором как в цене товара можно было бы вписать текст, кнопка обновить должна быть на аяксе без перезагрузки страницы. См приложенный файл 02.png

o Сделать страницу на которой была бы таблица с выводом этих результатов. Вида: Название товара | Результат. Внизу добавить кнопку Назад.

Корзина с товарами

• Добавить кнопку Назад которая будет вести на прошлую страницу

Страница подтверждения заказа

• Нету надписи Вы собираетесь приобрести 7 товаров.

Страница совершенного заказа

• Сделать чтобы показывалась информация из выбранной платежной системы. Информация берется из Дополнительная информация по платежу в настройках платежных систем в Виртумарте.

Страница заказов (http://mf.users.ru/View-your-account-details.html)

• Вывести все поля по заказам которые изображены на приложенном файле.

Страница со списком товаров

• Убрать ограничение на количество занков в названии товара. Ограничение глобальное и должно будет повлиять на все страницы оформления и заказа товаров и на заказы в лк.

• Добавить оплату через робокассу (инструкция в помощь http://joomla-support.ru/archive/index.php/t-6523.html)

• Установить настроить компонент комментариев и создать страницу с комментариями и формой добавления комментариев. Форма добавления должна быть видна только зарегистрированным пользователям. (компонеты тут http://ext.joom.ru/comments-2.html)

Оплата WebMoney или Yandex деньги.

Файлы картинок только для ознакомления, верстать их не надо (это будет делать верстальщик) надо только вывести информацию.