Что есть: 1) Зарегистрированный домен 2) Хостинг 3) Дизайн блога (см. аттач) Что нужно сделать: 1) выбрать бесплатный (однопользовательский) движок для блога (требование - простота ...
Доработать сайт на ModX
Поправить разделы, добавить кое-где боковое меню, поменять местами картинки блоков. Исправить ошибки в названиях разделов.
Работы для специалиста объективно на 1,5-2 часа.
Точное ТЗ по запросу в личку.
Сроки – до завтрашнего утра (11-12 МСК).
Оплата – WMR
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