Доработать сайт на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка94 просмотра

Поправить разделы, добавить кое-где боковое меню, поменять местами картинки блоков. Исправить ошибки в названиях разделов.

Работы для специалиста объективно на 1,5-2 часа.

Точное ТЗ по запросу в личку.

Сроки – до завтрашнего утра (11-12 МСК).

Оплата – WMR

MODX
14 лет назад
sevostyanoff
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров