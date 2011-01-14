Натянуть дизайн блога на движок (видимо wordpress)

Что есть:

1) Зарегистрированный домен

2) Хостинг

3) Дизайн блога (см. аттач)

Что нужно сделать:

1) выбрать бесплатный (однопользовательский) движок для блога (требование - простота использования + сингл логин из Livejournal, blogger, etc).

2) поставить, настроить

3) сверстать как в дизайне + прикрутить справа вместо того, что есть, модули (облако тегов по блогу, друзья, записи по месяцам, ссылки и т.д. - всё как обычно).

При этом важно заметить, что снизу под описанием есть всякие разные пункты - их надо определить для каждой записи (выбор из списка для Severity и Project, заполнение для issue ID и Tags, автозаполнение для reported by и reported at)...

Вопросы:

1) Сколько по цене?

2) До когда?