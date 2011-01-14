ЦМС Joomla 1.5 Компонент Virtuemart 1.1.6 • Сделать чтобы модуль mod_virtuemart_cart не показывался бы при оформлении заказа. Он должен показываться только в разделе интернет магазина. • В виртумарте в детализации заказов, вместо ...
Натянуть дизайн блога на движок (видимо wordpress)
Что есть:
1) Зарегистрированный домен
2) Хостинг
3) Дизайн блога (см. аттач)
Что нужно сделать:
1) выбрать бесплатный (однопользовательский) движок для блога (требование - простота использования + сингл логин из Livejournal, blogger, etc).
2) поставить, настроить
3) сверстать как в дизайне + прикрутить справа вместо того, что есть, модули (облако тегов по блогу, друзья, записи по месяцам, ссылки и т.д. - всё как обычно).
При этом важно заметить, что снизу под описанием есть всякие разные пункты - их надо определить для каждой записи (выбор из списка для Severity и Project, заполнение для issue ID и Tags, автозаполнение для reported by и reported at)...
Вопросы:
1) Сколько по цене?
2) До когда?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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