Натянуть дизайн блога на движок (видимо wordpress)

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Завершен3 заявки145 просмотров

Что есть:

1) Зарегистрированный домен

2) Хостинг

3) Дизайн блога (см. аттач)

Что нужно сделать:

1) выбрать бесплатный (однопользовательский) движок для блога (требование - простота использования + сингл логин из Livejournal, blogger, etc).

2) поставить, настроить

3) сверстать как в дизайне + прикрутить справа вместо того, что есть, модули (облако тегов по блогу, друзья, записи по месяцам, ссылки и т.д. - всё как обычно).

При этом важно заметить, что снизу под описанием есть всякие разные пункты - их надо определить для каждой записи (выбор из списка для Severity и Project, заполнение для issue ID и Tags, автозаполнение для reported by и reported at)...

Вопросы:

1) Сколько по цене?

2) До когда?

WordPress
14 лет назад
natEn
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Всё сделано классно! В общении с Алексеем приятно, всё схватывает на лету, результаты - ровно то, что было нужно, несмотря на появившиеся дополнительные пожелания. К небольшим доработкам после приёмки относится с пониманием, хотя они были по вине заказчика. Настоятельно рекомендую, сама теперь буду обращаться только к Алексею!
Отличный заказчик, очень понравилось работать с Натальей. Четко поставленные задачи, моментальная оплата, все это делает работу удовольствием. Надеюсь и дальше будем продолжать работать. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад