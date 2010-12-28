Натянуть вёрстку на джумлу

Здравствуйте, коллеги.

С наступающим новым годом всех.

Есть небольшая работа - есть вёрстка.

Её надо натянуть на джумлу.

Цена до 1500 WMR или ЯД - на Ваш выбор.

Срок - завтра утром.

Вёрстку сброшу исполнителю.

Оплата - после тестирования на Вашем хостинге.

Спасибо за внимание.

P.S. Если покажете себя хорошо - заказов будет очень и очень много и на постоянной основе.

Жду Ваши предложения.