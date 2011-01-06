www_zikzag_kz вот сайт надо вот так http://pics.kz/s1/8d/dd/1f/8ddd1f5d029ad87ac8a069305c33f855.jpg псд шапки есть ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Приватно для Кочетков Михаил (Arctos)
Натянуть вёрстку на джумлу.
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