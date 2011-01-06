Приватно для Кочетков Михаил (Arctos)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка170 просмотров

Натянуть вёрстку на джумлу.

Joomla
14 лет назад
showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Очень доволен работой с Михаилом. Работу выполняет раньше срока и очень качественно. Буду работать дальше только с ним. Однозначно ++++++ Сергей Гусаров.
Отличный заказчик. Приятно удивил своей грамотностью, четко поставленными целями, внимательностью, оперативностью. Рад нашему сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад