Есть 2 макета в ПСД (в архиве к заданию jpeg-и для ознакомления). Необходимо создать по ним сайт на joomla. Главная страница имеет вид обложки журнала(шаблон.jpg в архиве). На ней 10 заголовков-ссылок. Эти ...
Joomla+VM
Имеется незаконченный интернет магазин на joomla+vm. Посмотреть можно тут - http://kupiduxi.ru/
Что требуется сделать:
1 Дизайн
Сменить все кнопки магазина+сайта, сделать их одним тоном и т.д.
Добавить "объем" верхнему меню, сделать "подвал".
2 тех. часть.
Выровнить строку поиск по уровню с верхним меню.
Добвить в корзину "очистить все"
Изменить авторизацию, меню пользователя на личный кабинет, добавить плагин личного кабинета, настроить.
"Задайте вопрос по этому товару". Там должно быть что-то такое чтобы данной формой не могли воспользоваться роботы. Например код протекции. Такая же подобная обратная связь должна быть и в разделе контакты.
3 Оптимизировать сайт для поисковых машин.
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