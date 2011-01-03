Имеется незаконченный интернет магазин на joomla+vm. Посмотреть можно тут - http://kupiduxi.ru/

Что требуется сделать:

1 Дизайн

Сменить все кнопки магазина+сайта, сделать их одним тоном и т.д.

Добавить "объем" верхнему меню, сделать "подвал".

2 тех. часть.

Выровнить строку поиск по уровню с верхним меню.

Добвить в корзину "очистить все"

Изменить авторизацию, меню пользователя на личный кабинет, добавить плагин личного кабинета, настроить.

"Задайте вопрос по этому товару". Там должно быть что-то такое чтобы данной формой не могли воспользоваться роботы. Например код протекции. Такая же подобная обратная связь должна быть и в разделе контакты.

3 Оптимизировать сайт для поисковых машин.