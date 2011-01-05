Допилить компонент джумлы smfaq

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Завершен2 заявки129 просмотров

Компонент вопроса и ответа smfaq на сайте www_zancompany_com

заполняет человек поля об имени, телефоне и е мэйле http://easycaptures.com/fs/uploaded/305/6574263291.png

надо чтобы все эти данные приходили, когда приходит уведомление о том, что кто-то оставил вопрос

сейчас на мыло приходит только вопрос и имя, без телефона и е-мэйла

в настройках компонента этого нет

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Joomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Прекрасный заказчик, рекомендую!

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shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад