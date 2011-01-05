Допилить компонент джумлы smfaq

Компонент вопроса и ответа smfaq на сайте www_zancompany_com

заполняет человек поля об имени, телефоне и е мэйле http://easycaptures.com/fs/uploaded/305/6574263291.png

надо чтобы все эти данные приходили, когда приходит уведомление о том, что кто-то оставил вопрос

сейчас на мыло приходит только вопрос и имя, без телефона и е-мэйла

в настройках компонента этого нет

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)