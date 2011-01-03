Обновить шаблон DLE 9.0 до версии 9.2
Верстка шаблонов на joomla
Есть 2 макета в ПСД (в архиве к заданию jpeg-и для ознакомления). Необходимо создать по ним сайт на joomla.
Главная страница имеет вид обложки журнала(шаблон.jpg в архиве). На ней 10 заголовков-ссылок. Эти заголовки будут постоянными. Переходя по любому заголовку, пользователь попадает на соответствующий раздел сайта отображение которого должно быть на другом шаблоне (шаблон-2.jpg) в котором есть поле для вывода материала и позиции модулей.
В общем в двух словах Главная страница сайта играет роль меню, все остальные страницы выводятся по другому шаблону.
От вас сроки и цены. Все вопросы исключительно по ЛС
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