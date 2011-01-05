Натянуть дизайн на CMS

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Закрыт13 заявок239 просмотров

CMS либо Dupal, либо Joomla, или dotCMS - на выбор.

Желательно под каждой статьей, публикуемой на сайте иметь возможность её комментирования пользователями.

2-х колоночное расположение. В левой меню и новости, в правой - главной - статьи с возможными видеороликами, графикой и т.п.

Желательно, чтобы CMS работала с базой SQLServer, или по-минимумому в страницы мог быть вставлен серверный скрипт, с обращением этой базе.

В приложении эскиз дизайна сайта. Исполнителю будет передан PSD.

Joomla
14 лет назад
HarryHaller
Вадим 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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