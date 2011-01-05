Натянуть дизайн на CMS

CMS либо Dupal, либо Joomla, или dotCMS - на выбор.

Желательно под каждой статьей, публикуемой на сайте иметь возможность её комментирования пользователями.

2-х колоночное расположение. В левой меню и новости, в правой - главной - статьи с возможными видеороликами, графикой и т.п.

Желательно, чтобы CMS работала с базой SQLServer, или по-минимумому в страницы мог быть вставлен серверный скрипт, с обращением этой базе.

В приложении эскиз дизайна сайта. Исполнителю будет передан PSD.