Имеется незаконченный интернет магазин на joomla+vm. Посмотреть можно тут - http://kupiduxi.ru/ Что требуется сделать: 1 Дизайн Сменить все кнопки магазина+сайта, сделать их одним тоном и т.д. Добавить "объем" верхнему меню, сделать ...
Натянуть дизайн на CMS
CMS либо Dupal, либо Joomla, или dotCMS - на выбор.
Желательно под каждой статьей, публикуемой на сайте иметь возможность её комментирования пользователями.
2-х колоночное расположение. В левой меню и новости, в правой - главной - статьи с возможными видеороликами, графикой и т.п.
Желательно, чтобы CMS работала с базой SQLServer, или по-минимумому в страницы мог быть вставлен серверный скрипт, с обращением этой базе.
В приложении эскиз дизайна сайта. Исполнителю будет передан PSD.
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