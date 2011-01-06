Обновить джумлу, почистить шаблон от ссылок

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Закрыт4 заявки134 просмотра

www_babyacademia_kz

Года 2 не обновляли

Сайт взломали и в шаблон кучу кода и ссылок понапихали, надо почистить

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Joomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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