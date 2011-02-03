Создать шаблон joomla по шаблону html сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки310 просмотров

Есть сайт http://modniedetky.ru создан на основе динамического веб шаблона fronpages, есть psd исходник. Необходимо на основе всего этого создать шаблон для joomla.

HTMLJoomla
14 лет назад
ValencyZ
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом! Буду обращаться ещё. Рекомендую!
Спасибо Валентине за предоставленную работу, гонорар получен, Всем рекомендую Валентину как отличного работодателя! +10
hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад