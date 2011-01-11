HTML верстку -> в шаблон HostCms

Нужно из готовой верстки сделать шаблон (в ХостЦмс он называется макетом). Ваши предложения!

Так же необходим исполнитель по полной и частичной интеграции. Всем желающим прошу написать в личку с перечнем выполняемых по интеграции работ и расценками на них. Адекватные цены и качество -> постоянное сотрудничество!

Верстку вышлю выбранному исполнителю.