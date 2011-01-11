HTML верстку -> в шаблон HostCms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка88 просмотров

Нужно из готовой верстки сделать шаблон (в ХостЦмс он называется макетом). Ваши предложения!

Так же необходим исполнитель по полной и частичной интеграции. Всем желающим прошу написать в личку с перечнем выполняемых по интеграции работ и расценками на них. Адекватные цены и качество -> постоянное сотрудничество!

Верстку вышлю выбранному исполнителю.

HTML
14 лет назад
kurenchuk
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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