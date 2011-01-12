Сделать хтмл верстку и интегрировать в джумлу

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Вот макет http://s001.radikal.ru/i196/1101/8b/012fa8d486f3.jpg

Он есть в псд, внутренние тоже есть, однотипные

Верстка должна быть кросбраузерной, валидной, на дивах

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Joomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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