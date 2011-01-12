Шаблон для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки97 просмотров

Необходимо сделать шаблон для Joomla 1.0 c имеющегося шаблона Joomla 1.5

Указывайте четко цены и сроки.

Аська 5330435

С уважением, Владсилав.

Joomla
14 лет назад
vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров