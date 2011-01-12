Требуется сделать несколько магазинов с базовыми функциями на SMARTY (другое не рассматривается). Нужен ответственный человек на большую загрузку - работать нужно постоянно. Просьба давать примеры не совсем уж простых проектов.
Шаблон для Joomla
Необходимо сделать шаблон для Joomla 1.0 c имеющегося шаблона Joomla 1.5
Указывайте четко цены и сроки.
Аська 5330435
С уважением, Владсилав.
Заявки фрилансеров
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