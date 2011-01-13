Необходимо настроить ЧПУ в Битриксе (если это в принципе возможно). Т.е. в итоге вместо ссылок вида site.ru/ist.php?ib=44 нужно получить site.ru/plenka-dlja-termoperenosa

Прошу обращаться только тех специалистов по Битриксу, у которых есть подобный опыт или есть чёткое представление как это реализовать.

Почта для связи: [email protected]

Напишите в письме пару слов о своём опыте и пришлите 2-3 ссылки на действующие сайты, сделанные вами.