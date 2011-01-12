CMS сайт - доска объявлений

Существует сайт (доска объявлений) http://www.ryp.us/. В нем есть база данных на Access. Нужно создать новый сайт “доска объявлений” и базу access потом нужно будет перенести на новый сайт. Предпочтительно оставить на Access, если база делать на mySQL то в вашем предложении это укажите.

Сайт на английском языке, вся информация есть.

Для опубликования объявления человек должен зарегестрироваться. Регистрация должна проходить с подтверждением на email. Только потом он может публиковать объявления. Потом объявления проходят через модератора, или в авто режиме публикуются сразу, т.е. 2 режима.

Объявления можно писать на русском и английском языке.

Так же будет раздел “Listing” раздел примерно останется таким же как сейчас на текущем сайте.

Раздел Купонов.

Потом будет новый раздел, созданный на примере сайтов http://www.groupon.com или http://phillydealyo.philly.com.

ПРИМЕР –

хозяин ресторана хочет сделать скидку для посетителей в понедельник, обычная цена $100 за ужин на 1 человека. Но на сайте будет дискаунт %50 к примеру, т.е. $50. Клиент платит на сайте сразу $50 и идет в ресторан. С этих 50 долларов 25 идет вебсайту и 25 хозяину ресторана.

Хозяин ресторана может платить за размещения своих купонов скидок с разной оплатой.

1. Он отчисляет процент со сделки сайту, т.е. как в примере %25.

2. или платит фиксированную цену в месяцза рекламу своих купонов.

При покупке купона приходит подтверждение на email клиента, админа сайта и хозяина ресторана.

Так же как в http://www.groupon.com должно показываться сколько человек экономит (пример %50).

Далее Купоны должны быть так же расформированы по категориям и местности (штатам) как доска объявлений.

Оплата купонов идет через пласт. карточки, возможно еще paypal.

Дизайн – чистый, простой, серьезный. Возможно подойдет какой то бесплатный шаблон.

CMS – если возможно, то Joomla. Если нет, то предлогайте вашу.

Дополнения.

В разделах штатов(разные страницы) должно быть окно с прогнозом погоды.

Оставляйте ваши цены и сроки.

От исполнителя требуется серьезный подход, ответственность и опыт. Для связи skype обязателен. Сайт нужно будет делать на моем домене.

Если есть подобные работы, то не стесняйтесь показывать. Сайт нужно сделать качественно, не халтуру.

Спасибо