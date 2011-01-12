CMS сайт - доска объявлений

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Существует сайт (доска объявлений) http://www.ryp.us/. В нем есть база данных на Access. Нужно создать новый сайт “доска объявлений” и базу access потом нужно будет перенести на новый сайт. Предпочтительно оставить на Access, если база делать на mySQL то в вашем предложении это укажите.

Сайт на английском языке, вся информация есть.

Для опубликования объявления человек должен зарегестрироваться. Регистрация должна проходить с подтверждением на email. Только потом он может публиковать объявления. Потом объявления проходят через модератора, или в авто режиме публикуются сразу, т.е. 2 режима.

Объявления можно писать на русском и английском языке.

Так же будет раздел “Listing” раздел примерно останется таким же как сейчас на текущем сайте.

Раздел Купонов.

Потом будет новый раздел, созданный на примере сайтов http://www.groupon.com или http://phillydealyo.philly.com.

ПРИМЕР –

хозяин ресторана хочет сделать скидку для посетителей в понедельник, обычная цена $100 за ужин на 1 человека. Но на сайте будет дискаунт %50 к примеру, т.е. $50. Клиент платит на сайте сразу $50 и идет в ресторан. С этих 50 долларов 25 идет вебсайту и 25 хозяину ресторана.

Хозяин ресторана может платить за размещения своих купонов скидок с разной оплатой.

1. Он отчисляет процент со сделки сайту, т.е. как в примере %25.

2. или платит фиксированную цену в месяцза рекламу своих купонов.

При покупке купона приходит подтверждение на email клиента, админа сайта и хозяина ресторана.

Так же как в http://www.groupon.com должно показываться сколько человек экономит (пример %50).

Далее Купоны должны быть так же расформированы по категориям и местности (штатам) как доска объявлений.

Оплата купонов идет через пласт. карточки, возможно еще paypal.

Дизайн – чистый, простой, серьезный. Возможно подойдет какой то бесплатный шаблон.

CMS – если возможно, то Joomla. Если нет, то предлогайте вашу.

Дополнения.

В разделах штатов(разные страницы) должно быть окно с прогнозом погоды.

Оставляйте ваши цены и сроки.

От исполнителя требуется серьезный подход, ответственность и опыт. Для связи skype обязателен. Сайт нужно будет делать на моем домене.

Если есть подобные работы, то не стесняйтесь показывать. Сайт нужно сделать качественно, не халтуру.

Спасибо

JoomlaMySQL
14 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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