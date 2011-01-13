Проблема с joomla сайтом.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок178 просмотров

Зашел на ftp сделал не большие изменения в index.php (в шаблоне), после этого сайт перестал отображаться. Вернул все как было, но сайт не отображается все равно.

сайт http://paimprovements.com/

Joomla
14 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Сделано быстро и професианально. Рекомендую.
Задание поставлено чётко, оплата моментальная. Приятно было поработать. Надейсь на дальнейшее сотрудничество. РЕКОМЕНДУЮ.

Заявки фрилансеров

4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
14 лет назад