Требуется сделать несколько магазинов с базовыми функциями на SMARTY (другое не рассматривается). Нужен ответственный человек на большую загрузку - работать нужно постоянно. Просьба давать примеры не совсем уж простых проектов.
Программирование портала.
Для выполнения работы над проектом (и желательно для последующей работы в команде) требуется php программист.
Программирование портала.
- Разносторонняя доска объявлений, вакансии работодателей, аренда недвижимости, поиск попутчика и попутного авто, раздел подкастеров, киноафиша, консурсы, новости, фото и видеогалереи и т.д..
Предпочтительная платформа: CMS 1с-Битрикс редакция "Бизнес" (пакет не предлагать - приобретен!) Дизайн и верстка осуществлены. Оплата исключительно в процессе работы!
Заявки фрилансеров
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