Программирование портала.

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Закрытнет заявок160 просмотров

Для выполнения работы над проектом (и желательно для последующей работы в команде) требуется php программист.

Программирование портала.

- Разносторонняя доска объявлений, вакансии работодателей, аренда недвижимости, поиск попутчика и попутного авто, раздел подкастеров, киноафиша, консурсы, новости, фото и видеогалереи и т.д..

Предпочтительная платформа: CMS 1с-Битрикс редакция "Бизнес" (пакет не предлагать - приобретен!) Дизайн и верстка осуществлены. Оплата исключительно в процессе работы!

PHP
14 лет назад
MacoP
54 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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