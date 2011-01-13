Анализ PHPBB форума - решение проблемы спама

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PHPBB из старых, но стабильных версий. На регистрации стоит рекапча. Достаточно хорошо до недавних пор помагала от регистраций спам-ботов. Помимо неё есть ещё и поле с вопросом, на который надо ответить вручную.

Однако на днях на сайте снова начали появляться спам темы и сообщения.

Задача:

1. Проанализировать, можно ли ещё более улучшить защиту форума при регистрации, не усложнив этим процесс регистрации для самих пользователей. Если да - предложить вариант.

2. Реализовать предложенный вариант - если он будет утверждён.

Варианты отписывайте в проект (сообщения скрыты).

Обязателен большой опыт в этой сфере и в работе с PHPBB форумами (проверяется!).

Указывайте цену и сроки.

Расчёт через WebMoney.

П.С. не пишите в личку или скайп/Icq - скорее всего эти сообщения просто потеряются. Пишите только в проект.