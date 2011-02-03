Настройка внешнего вида joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки133 просмотра

Здравствуйте.

необходимо донастроить внешний вид компонентов и модулей

Закинуть тестовых данных 20 сообщний на форум

и 20 статей, что бы был понятен фуункционал

установлен K2 и Kunena

Надо что бы вы имели опыт работы с этими компонентами

Оплата по факту

В лику писать не надо

Joomla
14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель! Все сделано четко! Всем рекомендую!
Очень рад сотрудничеству. Четкое задание. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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