Настройка внешнего вида joomla

Здравствуйте.

необходимо донастроить внешний вид компонентов и модулей

Закинуть тестовых данных 20 сообщний на форум

и 20 статей, что бы был понятен фуункционал

установлен K2 и Kunena

Надо что бы вы имели опыт работы с этими компонентами

Оплата по факту

В лику писать не надо