Переделка сайта на джумле

Здравствуйте!

Нужен специалист по джумле.

Задача - оптимизировать сайт http://www.zvezdapokera.com.ua/.

В SEO разбираемся, от вас знание джумлы и желание аккуратно работать.

Что делать:

1) В каждой статье подкорректировать текст для SEO-оптимизации под ключевую фразу для этой статьи (фразу выбираете сами по статистике запросов яндекса, потом согласовываете с нами). Фразу нужно внести в h1 и meta-title. Изменить адрес статьи на сео-урл вручную. Добавить в роботс редирект со старого адреса на новый. (Кому не понятно можем детально объяснить в процессе.)

2) Убрать со страниц ссылки

3) убрать с главной кнопочки: печать, пдф, мейл

4) перенести на главной ссылки с Подробнее... на заглавия статей

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