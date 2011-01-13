Переделать шаблон джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки111 просмотров

Здравсвуйте

Необходимо придумать новую шапку для сайта и

предложить новые варианты цветов шрифта

и перделат шаблон

бюджет 3000 руб

оплата по факту выполнения проекта

в личку писать не надо

Joomla
14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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