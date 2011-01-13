Для выполнения работы над проектом (и желательно для последующей работы в команде) требуется php программист. Программирование портала. - Разносторонняя доска объявлений, вакансии работодателей, аренда недвижимости, поиск попутчика и попутного авто, ...
Переделать шаблон джумла
Здравсвуйте
Необходимо придумать новую шапку для сайта и
предложить новые варианты цветов шрифта
и перделат шаблон
бюджет 3000 руб
оплата по факту выполнения проекта
в личку писать не надо
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